Новий вихід Гейлі Бібер варто взяти на озброєння цієї весни. Такий стильний та комфортний образ підійде як для ділової зустрічі, так і для прогулянки.

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За словами стилістів, штани – ключовий тренд цього сезону, тому світові модниці обирають для себе стильні фасони, які не лише вдало вписуються у їхній образ, але й стають головною родзинкою.

Образ Гейлі Бібер

Популярна модель з’явилася перед камерами у чорному топі, який підкреслює її струнку талію. Образ знаменитість доповнила стильними чорними штанами з підкатами. Такий аутфіт зірка поєднала мінімалістичними босоніжками на зав’язках навколо щиколотки.

Гейлі довершила образ шкіряним тренчем темно-баклажанового кольору. Модель любить розбавляти свої образи яскравими елементами гардеробу або аксесуарами, тож підібрала для свого чергового виходу голубу сумку-пельмень від бренду Bottega Veneta.

Знаменитість розпустила волосся, а на обличчі зробила природний макіяж, намалювавши повіки світлими тінями, а губи – нюдовою помадою.



Розкішний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму



Розкішний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму