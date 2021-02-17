Модель та дружина співака Джастіна Бібера прогулялася Лос-Анджелесом у чорному пуховику українського бренду IENKI IENKI. Зірка вчергове підкорила прихильників стильним виходом.

Папараці помітили зірку зранку, коли Гейлі йшла на заняття по пілатесу.

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Знаменитість одягнула одну з найвідоміших моделей бренду – об’ємний пуховик Dunlope Jacket Black. Коштує така модель 33 800 гривень. Дівчина довершила образ білою бейсболкою та чорними лосинами Year of ours. Бібер обрала білі кросівки Nike моделі Air Force та високі шкарпетки.



Гейлі Бібер в українському пуховику / Getty Images

Що відомо про бренд IENKI IENKI

Бренд IENKI IENKI був заснований у Києві в 2016 році Дмитром Євенко. Його бажанням було створити верхній одяг, який був би модним, але не йшов на компроміси щодо якості та використовував би тільки інноваційні тканини і найсучашніші технології виробництва.

Назва бренду бере натхнення в евенках, колишніх тунгусах, найбільш численними мешканцями серед безлічі невеликих етнічних груп північного Сибіру. На даний момент бренд представлений вже більше ніж в 30 країнах.

Світові модниці з самого початку захопилися пуховиками IENKI IENKI. Вбрання українського бренду одягали Белла Хадід, Джуліанна Мур, Емілі Ратаковскі, Кортні Кардашьян, Перніл Тейсбак та багато інших.