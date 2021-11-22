Гейлі Бібер святкує день народження: розбираємо улюблені речі іменинниці від А до Я

Американська модель та дружина співака Джастіна Бібера сьогодні, 22 листопада, святкує день народження. Відомій манекенниці виповнилося 25 років. Ікона стилю та зірка стрітстайлу під час кожного свого виходу привертає до себе увагу, тому в день її народження згадуємо улюблене вбрання ефектної білявки.

Для кожного світського виходу чи звичайної буденної прогулянки Гейлі ретельно підбирає образи. Допомагає моделі створити бездоганні образи зіркова стилістка Мейв Рейлі. Завдяки спільним зусиллям Гейлі Бібер вважається однією з головних fashion-трендсеттерок.

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Її образи та стиль надихають дівчат зі всього світу на створення цікавих аутфітів. Кожна поява Гейлі досі не оминається увагою модних видань, а фото її образів розповсюджуються всією мережею. Щоб зрозуміти, чим захоплює it-girl увесь світ, радимо уважніше придивитися до її улюблених речей та брендів.

Жакети

Гейлі Бібер обожнює жакети маскулінного крою. Вироби з акцентною лінією плеча дозволяють їй зробити ефектний образ. Відомо, що Гейлі обожнює жакети від бренду Dries Van Noten.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Базова майка

Гейлі має у своєму гардеробі чимало базових майок. Їх можна сміливо одягати під низ до сорочок, жакетів чи джинсових курток.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Джинси вільного крою

Найчастіше у своїх образах Гейлі використовує джинси вільного крою – класичні Levi's 501. До них вона обирає світшоти оверсайз чи худі.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Шкіра

Жодна трендсеттерка не обходиться без шкіряних речей у гардеробі, тож Гейлі Бібер не виняток. У гардеробі моделі – сукні, штани, пальто і комбінезони.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Пальта

У мережі пишуть, що у Гейлі Бібер найкраща колекція пальт у її шафі, включаючи популярне пальто Bottega Veneta Teddy Fringe Coat.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Cпортивні костюми

Костюми класичних кольорів Гейлі Бібер носить з пальтами оверсайз, жакетами та улюбленою парою кросівок.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Взуття

Довгий період Гейлі була шанувальницею Nike's AF 1'07, але останнім часом вона віддає перевагу кросівкам NewBalance 550 у всіх кольорах. Їй подобаються туфлі на шнурівці, тому вона є власницею босоніжок від Femme майже всіх кольорах.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Сумки

У моделі є вся колекцію BottegaVeneta Pouch & Mini Jodie, хоча тепер вона захоплюється сумкою SAINT LAURENT Hobo 5 à 7.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Прикраси

Золоті сережки, браслети, ланцюжки і персні – невід’ємні аксесуари в будь-якому образі іменинниці Гейлі Бібер.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet