Для кожного світського виходу чи звичайної буденної прогулянки Гейлі ретельно підбирає образи. Допомагає моделі створити бездоганні образи зіркова стилістка Мейв Рейлі. Завдяки спільним зусиллям Гейлі Бібер вважається однією з головних fashion-трендсеттерок.

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Її образи та стиль надихають дівчат зі всього світу на створення цікавих аутфітів. Кожна поява Гейлі досі не оминається увагою модних видань, а фото її образів розповсюджуються всією мережею. Щоб зрозуміти, чим захоплює it-girl увесь світ, радимо уважніше придивитися до її улюблених речей та брендів.

Жакети

Гейлі Бібер обожнює жакети маскулінного крою. Вироби з акцентною лінією плеча дозволяють їй зробити ефектний образ. Відомо, що Гейлі обожнює жакети від бренду Dries Van Noten.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Базова майка

Гейлі має у своєму гардеробі чимало базових майок. Їх можна сміливо одягати під низ до сорочок, жакетів чи джинсових курток.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Джинси вільного крою

Найчастіше у своїх образах Гейлі використовує джинси вільного крою – класичні Levi's 501. До них вона обирає світшоти оверсайз чи худі.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Шкіра

Жодна трендсеттерка не обходиться без шкіряних речей у гардеробі, тож Гейлі Бібер не виняток. У гардеробі моделі – сукні, штани, пальто і комбінезони.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Пальта

У мережі пишуть, що у Гейлі Бібер найкраща колекція пальт у її шафі, включаючи популярне пальто Bottega Veneta Teddy Fringe Coat.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Cпортивні костюми

Костюми класичних кольорів Гейлі Бібер носить з пальтами оверсайз, жакетами та улюбленою парою кросівок.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Взуття

Довгий період Гейлі була шанувальницею Nike's AF 1'07, але останнім часом вона віддає перевагу кросівкам NewBalance 550 у всіх кольорах. Їй подобаються туфлі на шнурівці, тому вона є власницею босоніжок від Femme майже всіх кольорах.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Сумки

У моделі є вся колекцію BottegaVeneta Pouch & Mini Jodie, хоча тепер вона захоплюється сумкою SAINT LAURENT Hobo 5 à 7.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet

Прикраси

Золоті сережки, браслети, ланцюжки і персні – невід’ємні аксесуари в будь-якому образі іменинниці Гейлі Бібер.



Улюблені речі іменинниці Гейлі Бібер / Фото з інстаграму Hailey Bieber Closet