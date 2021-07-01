Гарячий тренд літа – одяг виконаний в техніці кроше: на які елементи гардероба звернути увагу

Цього сезону техніка кроше заполонила всі елементи гардероба. Якщо спочатку супермодель Белла Хадід показувала на собі в’язану панаму, а світська левиця Кайлі Дженнер купальник, то зараз в техніці кроше виконане буквально все, окрім верхнього одягу.

Делікатне плетіння гачком та яскраві візерунки на одязі – не новинка. Техніка кроше була головним трендом 70-х років, втім за роки вона відійшла на другий план, і лише зараз набрала нових оборотів.

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Зараз дизайнери надихнулися богемною естетикою і повністю переосмислили техніку кроше, пропонуючи сучасне прочитання.

На Тижні моди восени дизайнери презентуючи показ сезону весна-літо 2021 представили величезну кількість виробів виконаних у техніці кроше. Майже на кожному показі можна простежити туніку чи сукню в’язану гачком.

Бренд Jil Sander пропонує носити сітчастий топ поверх сукні комбінації, а Fendi як в'язану накидку.



Вироби в техніці кроше представлені на Тижні моди



Вироби в техніці кроше представлені на Тижні моди

Влітку в'язані сукні, штани, топи, панами і навіть купальники можна адаптуватися на кожен день. Не бійтеся носити ці елементи гардеробу, адже вони зовсім не виглядають екстравагантними, як здається на перший погляд.

Бразильська блогерка Марія Хелена Бордон цього літа обирає красивий костюм, що складається з топу та довгої спідниці. Такий виріб ідеально підійде для денних та вечірніх прогулянок.



Стильні речі виконані в техніці кроше / Фото з інстаграму

Іспанка Бланка Міро не лише довершує білу сукню жилетом кремового кольору, але й одягає замість панами кольоровий шарф на голову, який також виконаний у техніці кроше.



Стильні речі виконані в техніці кроше / Фото з інстаграму

Іспанська стилістка Софія Коело прогулюється вулицями Лісабону у в’язаній мінісукні з розрізами на талії. Блогерка з Мілана К’яра Ферраньї вирушає у справах в оранжевому костюмі, що складається з топу та мініспідниці.



Стильні речі виконані в техніці кроше / Фото з інстаграму



Стильні речі виконані в техніці кроше / Фото з інстаграму

Неможливо оминути увагою модні купальники, які все частіше одягають на відпочинок знаменитості. Сумка виконана в техніці кроше захопила найулюбленіший аксесуар дівчат – сумки. Блогерка Мері Ліст вже додала до свого гардеробу молочну мінімалістичну сумку, яка підійде до будь-якого образу.



Стильні речі виконані в техніці кроше / Фото з інстаграму



Стильні речі виконані в техніці кроше / Фото з інстаграму