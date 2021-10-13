Супермодель Джіджі Хадід часто можна побачити на вулицях Нью-Йорка з візком. Знаменитість бере з собою донечку Хай для вирішення робочих справ, шопінгу та прогулянок. Цього разу американка залишила крихітку вдома, потрапивши на камеру зі своєю подругою.

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Образ Джіджі Хадід

26-річна знаменитість для неформального виходу підібрала дуже ефектний образ. Під низ модель одягнула жовтий пуловер, доповнивши його коричневим в’язаним кардиганом з коміром.

Зверху Джіджі одягнула молочне пальто чоловічого крою від бренду Wardrobe NYC. Стильний образ манекенниця доповнила молочними штанами з різноманітними дитячими малюнками. Монохромний осінній образ доповнили кросівки.

До кардигану модель підібрала мінімалістичну сумку карамельного відтінку, а до пуловера – жовті сонцезахисні окуляри. Новий look Джіджі доповнила кількома ланцюжками на шиї, а на обличчі зробила природний макіяж. Довге волосся вона зачесала в пучок.



Стильний аутфіт Джіджі Хадід / Фото з Getty Images



Стильний аутфіт Джіджі Хадід / Фото з Getty Images