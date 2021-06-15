Андре Тан та український виробник рюкзаків, аксесуарів та канцтоварів для школи YES разом створили капсульну колекцію сумок та рюкзаків для дітей та підлітків.

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У лінійку ввійшли 5 моделей (два рюкзаки, два шопери та поясна сумка) у чорному та бежевому кольорах. Їх прикрашають фрази та малюнки, що за стилістикою нагадують тимчасові татуювання чи написи на полях шкільних зошитів.

"Не знаю, хто і чому вирішив, що дитячі речі мають бути яскравих кольорів або з принтами за мотивами мультфільмів. Дизайнери, що малюють на рюкзаку поні, декорують його стразами і думають, що вгадали настрій нового покоління, жорстоко помиляються. Я, як батько майбутньої школярки, переконаний, що дитячі речі мають бути такі ж стильні, як і речі їх батьків", – каже Андре Тан.

У портфоліо бренду Andre TAN – цілий ряд успішних fashion-колаборацій з іменитими дизайнерами і відомими брендами. Метою такого партнерства є створення лімітованої ексклюзивної колекції, яка ефектно і зовсім по-новому висловить ДНК і цінності бренду.

Саме тому після спільної колаборації одягу з телеведучою Катериною Осадчою, дизайнер взявся до розробки нової колекції.

Для представлення колекції YES by Andre TAN на головний подіум VI всеукраїнського дитячого фестивалю моделей та дизайнерів Ukrainian Fashion Kids завітали зіркові батьки та їх діти: Ілона Гвоздьова з Валерією, діти Едгара і Слави Камінських – Леон і Лаура, Слава Дьомін з сином Владом, TAYANNA з Даніелем, Анастасія Приходько з донькою Наріною і сином Гордієм, Ганна Різатдінова з Романом, Аліна Шаманська з сином Артуром, Солоха з похресницею Мартою, Наталія Холоденко з донькою Вівьен та сином Іларіоном, Володимир і Оксана Бондаренко з донькою Анною.



Андре Тан та бренд YES представили колекцію рюкзаків / Фото з прес-служби



Андре Тан та бренд YES представили колекцію рюкзаків / Фото з прес-служби



Андре Тан та бренд YES представили колекцію рюкзаків / Фото з прес-служби



Андре Тан та бренд YES представили колекцію рюкзаків / Фото з прес-служби



Андре Тан та бренд YES представили колекцію рюкзаків / Фото з прес-служби



Андре Тан та бренд YES представили колекцію рюкзаків / Фото з прес-служби



Андре Тан та бренд YES представили колекцію рюкзаків / Фото з прес-служби



Андре Тан та бренд YES представили колекцію рюкзаків / Фото з прес-служби



Андре Тан та бренд YES представили колекцію рюкзаків / Фото з прес-служби