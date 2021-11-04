Вже 5 листопада в США глядачі зможуть побачити фільм "Червоне повідомлення", в якому Галь Гадот зіграла роль Сари Блек – найбільшої злодійки "у світі мистецтва". В Україні прем'єра планується дещо пізніше.

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У Лос-Анджелесі на прем’єрі комедійного бойовика зірка красувалася зі своїми двома колегами – актором Раяном Рейнольдсом та Двейном Джонсоном. Останній виконав роль Джона Хартлі – агента Інтерполу, "найбільшого слідопита у світі". Чоловік акторки Блек Лайвлі Раян Рейнольдс зіграв роль Нолана Бута – "найбільшого афериста у світі".

Дивіться трейлер фільму "Червоне повідомлення"

Галь Гадот обрала для червоної доріжки сукню на бретельках гранатового кольору. Вбрання було повністю всіяне паєтками, а довжина міді додала платтю сексуальності завдяки чималому розрізу на нозі.

Акторка доповнила образ золотистими босоніжками на шпильці та прикрасами від Tiffany & Co. Зірка залакувала волосся та зробила яскравий макіяж. Її погляд підкреслювали темні тіні, а на губах сяяла яскрава червона помада.



Розкішний образ Галь Гадот / Фото з Getty Images

До спільного фото також долучились Раян і Двейн. Рейнольдс приміряв для світського виходу вельветовий костюм-трійку приглушеного червоного кольору, Джонсон зробив ставку на велюровий матеріал, обравши костюм темно-фіолетового відтінку.



Головні герої фільму "Червоне повідомлення" / Фото з Getty Images