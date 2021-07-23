Фруктовий принт – новий тренд літа, який вже носять зірки стрітстайлу

Літо – пора свіжих і соковитих сезонних фруктів, а дизайнери довго не вагалися, тож перенесли полуницю, вишню, абрикоси, кавуни та дині на одяг. Закордонні інфлюенсери перші підхоплюють нові тренди, тож приміряти квітковий принт вже встигли Гейлі Бібер, Бланка Міро та багато інших.

Фруктовий принт на одязі – не новинка, однак найбільше знаменитості звернули на нього увагу минулого року, коли на піку популярності перебував полуничний принт. Після такого успіху дизайнери додали ще більше фруктів прикрашаючи ними всі елементи гардеробу – від топів, кардиганів до суконь, джинсів та взуття.

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Однією з найпопулярніших речей літа стала сукня фінського бренду Marimekko, яка успішно співпрацює з іншими компаніями і створює колаборації з Uniqlo і Adidas. Бестселер марки прикрашений фірмовим принтом Mansikka – розсипом полуниці.

Хлоя Лекарь приміряла затишний в’язаний кардиган з полуницями ще навесні, Барбара Егхольм демонструє яскраву сукню в тон кавуна, іспанка Бланка Міро має цілий гардероб у фруктових принтах – топи, спідниці, аксесуари. Її улюбленою річчю є білий короткий комбінезон, що рясніє бананами, ананасами і лимонами.

До модного тренду долучилася супермодель Гейлі Бібер. Нещодавно вона одягнула яскраво-зелену в’язану сукню від бренду JW Anderson з яскравою полуницею на грудях. Щоб додати образу ще більшої дитячості радимо довершити образ трендовим кольє з різнокольорового каміння чи бісеру, як це зробила Гейлі Бібер.