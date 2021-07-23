Фруктовий принт на одязі – не новинка, однак найбільше знаменитості звернули на нього увагу минулого року, коли на піку популярності перебував полуничний принт. Після такого успіху дизайнери додали ще більше фруктів прикрашаючи ними всі елементи гардеробу – від топів, кардиганів до суконь, джинсів та взуття.

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Однією з найпопулярніших речей літа стала сукня фінського бренду Marimekko, яка успішно співпрацює з іншими компаніями і створює колаборації з Uniqlo і Adidas. Бестселер марки прикрашений фірмовим принтом Mansikka – розсипом полуниці.

Хлоя Лекарь приміряла затишний в’язаний кардиган з полуницями ще навесні, Барбара Егхольм демонструє яскраву сукню в тон кавуна, іспанка Бланка Міро має цілий гардероб у фруктових принтах – топи, спідниці, аксесуари. Її улюбленою річчю є білий короткий комбінезон, що рясніє бананами, ананасами і лимонами.

До модного тренду долучилася супермодель Гейлі Бібер. Нещодавно вона одягнула яскраво-зелену в’язану сукню від бренду JW Anderson з яскравою полуницею на грудях. Щоб додати образу ще більшої дитячості радимо довершити образ трендовим кольє з різнокольорового каміння чи бісеру, як це зробила Гейлі Бібер.