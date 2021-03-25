Український бренд FROLOV представив першу весільну колекцію: фото

Засновник українського популярного бренду FROLOV, дизайнер Іван Фролов презентував першу весільну колекцію. На створення весільних суконь та костюмів модельєра архівні весільні світлини.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі креативний директор бренду опублікував весільну сукню червоного кольору, яку присвятив своїй мамі.

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"Перша FROLOV Bridal Collection. Хочу розпочати з сукні, яку я присвячую мамі та її фото з трояндами, які тато подарував їй в день освідчення. Я точно знаю, що таке справжнє кохання! Я бачив його в очах свої батьків", – написав дизайнер.

На офіційній сторінці бренду представлений весільний відеоролик, на якому наречені демонструють почуття одне одного та чарівний дизайн суконь.

Також прихильники бренду змогли побачити перше представлене фото серед усієї колекції. Перед фотокамерами модель позувала у білому костюмі з глибоким вирізом та штанами кльош. Головною "фішкою" цього весільного костюма є виріз серця на спині.

Образ нареченої довершувала незвична зачіска – два хвости. На такій об’ємній зачісці трималася довга фата. Наречений приміряв чорні класичні штани, білу сорочку і такого ж кольору піджак. Його образ довершила чорна троянда на кишені.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч:

Кожен образ FROLOV створений у характерній стилістиці, яка характерна бренду. Кольори суконь не обмежені лише класичним білим, молочним чи кремовим. Іван Фролов додав у колекцію червоний, чорний і бежевий.

Першу весільну історію бренду зняла фотографиня Христина Подобєд, а режисером відеоверсії виступив Юрій Двіжон. Місцем зйомки стала головна архітектурна споруда раннього неоготичного стилю Києва – Будинок з химерами. Зробити зйомку цьому місці було давньою мрією Івана Фролова.

Напередодні виходу кампейну Іван Фролов розповів українському глянцю Vogue, що головним його натхненням під час створення весільної колекції стали архівні фото з весілля його друзів та знаменитостей.

"Я завжди в захваті від старих фото, а під час роботи над колекцією досліджував власні сімейні архіви: весільні світлини мами, бабусі та інших родичів. Далі зробив дослідження масштабнішим: попросив друзів поділитися власними й родинними весільними знімками. Згодом за допомогою соцмереж зібрав ще більше архівних фото всіх, хто просто був готовий ними ділитися", – зазначив Фролов.

Він також розповів, що дуже здивувався, коли побачив, як багато різноманітних і унікальних світлин отримав від різних людей, яких ніколи не знав. Всі ці фото його дуже надихнули й далі надихають. Тому до виходу кампейну дизайнер вирішив поділитися ними публічно.



Батьки Івана Фролова / Vogue

Серед численних моделей весільної колекції можна помітити українську знамениту модель Наталію Гоцій. Знаменитість позувала у витончених та ніжних весільних сукнях мінімалістичного крою з довгою фатою.



Весільна колекція українського бренду FROLOV / Vogue



Весільна колекція українського бренду FROLOV / Vogue



Весільна колекція українського бренду FROLOV / Vogue



Весільна колекція українського бренду FROLOV / Vogue



Весільна колекція українського бренду FROLOV / Vogue



Весільна колекція українського бренду FROLOV / Vogue