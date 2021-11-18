Відома манекенниця дебютувала чарівною обкладинкою в останньому номері року. Тіна Кунакі вперше знялася для іспанського глянцю Harper's Bazaar та навіть приміряла два образи для різних обкладинок.

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"Останній випуск цього 2021 року не може бути іншим. Він наповнений магією, позитивною енергією, містить емоції та прагне відсвяткувати й поділитися з тими, кого ми любимо найбільше", – написали у редакції видання.

Красуня Тіна Кунакі постала на чорно-білому кадрі в капелюсі від бренду OTEYZA та ювелірних прикрасах у вигляді змій від Bvlgari High Jewelry. Фотограф Хаві Бордо зробив стильний кадр у саду Villa Necchi в Мілані. Аутфіт знаменитості доповнив блискучий жакет.



Перша обкладинка Тіни Кунакі для іспанського глянцю / Фото з Harper's Bazaar España

"Я багато прислухаюся до свого серця і завжди намагаюся бути собою. Я з тих, які чогось хочуть, то починають багато працювати, щоб це отримати", – розповіла Тіна Кунакі в інтерв'ю.

Окрім цього, модель приміряла розкішний головний убір чорного кольору у вигляді довгих вух від бренду Mimoki. Тіна позувала в топі без бретелей. Її кучеряве волосся зачесали в пучок та довершили фантастичний образ коштовними сережками зі смарагду від Bvlgari High Jewelry.



Перша обкладинка Тіни Кунакі для іспанського глянцю / Фото з Harper's Bazaar España