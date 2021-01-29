Американські моделі Белла Хадід і Кендалл Дженнер стали головними героїнями рекламної кампанії Givenchy. У новій фотосесії моделі показали, на які тренди весни 2021 варто звернути увагу.

Джерело: інстаграм Givenchy

Моделі продемонстрували на собі образи з нової весняно-літньої колекції бренду під керівництвом нового креативного директора Метью Вільямса.

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Фотосесія Белли Хаділ і Кендалл Дженнер для Givenchy

Окрім Кендалл і Белли, у зйомці взяли участь модель Анока Яй і репер Playboi Carti. Зірки приміряли образи, які будуть особливо популярними у новому сезоні: комбінезони, oversize пальто, штани прямого крою та водолазки-боді. Також особливим акцентом у образах стали прикраси: масивні золотисті кольє та сережки. Автором фотосесії став німецький фотограф корейського походження Хеджі Шин, який зробив зйомку у стилі 90-х.

Кендалл Дженнер (гортайте фото праворуч):

Белла Хадід:

Для мене мода висловлює точку зору, в якій співіснують формальність і неформальність, конструкція і комфорт. Моє ідеальне розуміння розкоші полягає в тому, щоб надавати одягу свою індивідуальність, а не просто носити його. На кожному з цих кадрів персонаж з сильним характером позує в образі, що відображає його сутність: саме вони оживляють одяг, – прокоментував зйомку креативний директор модного бренду.

Playboi Carti (гортайте фото праворуч):

Анока Яй: