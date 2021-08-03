Модель Барбара Палвін одягнула мінісукню під колір свого волосся: ефектні фото

Монохромні образи вже кілька сезонів поспіль залишаються у тренді. Цим скористалась знаменита модель Барбара Палвін, яка вирішила підібрати сукню до кольору свого волосся.

Манекенниця не просиджує вдома у сезон відпусток. Для літнього відпочинку 27-річна Барбара Палвін обрала мальовничий острів Міконос, що в Греції. Звідти угорська модель активно публікує ефектні фото, демонструючи струнку фігуру та бездоганні образи.

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Нові фото Барбари Палвін

На обід до ресторану зірка інстаграму прийшла у приталеній мінісукні карамельного кольору від бренду NBD. Трикотажне вбрання Барбара Палвін доповнила сандалями на стійких підборах і трендовою сумкою. Розплетене волосся і обруч стали завершальними штрихами стильного відпочинкового вигляду знаменитої модниці.



Барбара Палвін у приталеній мінісукні / Фото інстаграм Барбари Палвін

Монохромний образ сподобався прихильникам моделі. Все тому, що Барбара підібрала відтінок вбрання, ідентичний її кольору волосся. Навіть локацію для зйомки вона обрала в таких же тонах, що додало атмосферності фото Барбари Палвін. І поки у мережі її засипали компліментами, сама модель не втрималась і пожартувала зі своїх світлин.

"До і після обіду", – написала Барбара до фото, підкресливши різні емоції на знімках.



Барбара Палвін: ефектний образ моделі / Фото інстаграм Барбари Палвін