Фісташкова піжама і туфлі на підборах: стильний образ на Новий рік 2022 – яскраві кадри

До Нового року залишилося 44 дні, а в мережі вже з'являються цікаві образи, які можна приміряти у святкову ніч. Якщо ви хочете оригінально виглядати, а звичайні сукні вам набридли, робіть ставку на піжаму й туфлі. Такий комплект вже приміряли світові модні інфлюенсери.

Український бренд Sleeper, який полюбили в усьому світі, завоював популярність серед багатьох модниць своїми незвичними піжамами з пір’ям. Розкішні вироби, які поєднують у собі не лише комфорт, але й шикарні деталі інфлюенсеркам дуже сподобалися. Вони почали їх одягати на святкові події.

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Стильну фісташкову піжаму від Sleeper приміряла данська модниця Емілі Сіндлев. На сайті така піжама коштує понад 6 тисяч гривень.



Стильний образ для Нового року / Фото з телеграм-каналу Диявол носить Prada

Світлина швидко розлетілася мережею, а ми згадали, що в такому аутфіті можна святкувати Новий рік, а в поєднанні з туфлями цей look надовго всім запам’ятається. Окрім суперстильної фісташкової піжами, зверніть увагу на чорний виріб, який також виглядає дуже стильно.

Бренд Mach&Mach та їх уже культові туфлі все ще не здають своїх позицій і є одними з найпопулярніших. Вони ідеально вписуються в концепцію паєток і шампанського, тому в новорічних образах займуть провідну позицію.



Стильний образ для Нового року / Фото з телеграм-каналу Диявол носить Prada



Стильний образ для Нового року / Фото з телеграм-каналу Диявол носить Prada

Беріть приклад з модних інфлюенсерів та створюйте безпрограшну комбінацію на Новий рік, у якій ви будете сяяти та відчувати себе королевою свята.



Стильний образ для Нового року / Фото з телеграм-каналу Диявол носить Prada



Стильний образ для Нового року / Фото з телеграм-каналу Диявол носить Prada



Стильний образ для Нового року / Фото з телеграм-каналу Диявол носить Prada



Стильний образ для Нового року / Фото з телеграм-каналу Диявол носить Prada



Стильний образ для Нового року / Фото з телеграм-каналу Диявол носить Prada