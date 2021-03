Блогерка та модель, кохана "танцюючого мільйонера" Джанлуки Ваккі – Шерон Фонсека показала варіант стильного аутфіту, який чудово підійде для теплої погоди. Зірка одягнула фіолетову блузку та рожеві босоніжки.

Шерон Фонсека часто показує у соціальних мережах свій look of the day. Дівчина знає, як завжди виглядати бездоганно. Також вона обирає одяг, який чудово підкреслює принади її стрункої фігури.

Цікаво В'язаний светр і шорти: Ельза Госк показує стильний образ

Яскравий look Шерон Фонсеки

На фото, які днями знаменитість опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі, вона зображена в надзвичайно красивому вбранні. Для теплого сонячного дня дівчина обрала подовжену атласну блузку яскравого фіолетового кольору, Такий елемент одягу поєднала з рожевими босоніжками на високих підборах.

Рукав блузки вона спустила з одного плеча, чим додала образу звабливості. Довге розкішне волосся Фонсека вклала рівно та забрала набік. На обличчі вона зробила легкий повсякденний макіяж в нюдових відтінках. Довершила look стильними мінімалістичними аксесуарами: намистом на шиї та сережками.

Для перегляду фото гортайте праворуч