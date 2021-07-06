Ще наприкінці квітня організатори фестивалю зазначили, що фестиваль Atlas Weekend переноситься на 2022 рік. Альтернативна музична подія у Києві зараз проходить в новому форматі – Atlas Weekend Friends Edition.

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Фестиваль проходить за участі українських виконавців, але на сцені також з'являться не менш відомі європейські зірки. Для проведення масштабного фестивалю організатори врахували всі карантинні правила, тож на території вже звичної локації – київського ВДНГ діє масковий режим та правила соціальної дистанції.

Зараз фестивальна мода тісно пов’язана з феноменом інфлюенсерів. Здебільшого гості музичної події обирають на захід те, що зараз модно серед зірок стрітстайлу чи fashion-блогерів. Якщо заплющити очі на справжню моду, яка розпочалася з приходом фестивалю Сoachella, то для музичних подій прекрасно підійде вбрання основане на мікротрендах.

Цього літа особливу увагу привертають головні убори – косинки, панами та бейсболи. У тренди різко увірвалися квіткові сукні, сорочки розміру оверсайз, широкі джинси, сандалі з липучками та в’єтнамки.

На фестивалях часто зустрічаються дитячі зачіски. Користуючись трендами заплетіть дві мінімалістичні косички спереду за прикладом португальської стилістки Софії Коельо, прикрасьте розпущене волосся маленькими краниками, як це зробила модель Жозефін Скрівер, або заплетіть поодинокі косички, як фронтвумент гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Fashion 24 на прикладі вітчизняних та закордонних інфлюенсерів показує вдалі образи на фестиваль, якими ви можете надихнутися.

Топ на зав'язках + тенісна спідниця

Костюм + головний убір

Світшот + велосипедки

Топ/футболка + штани/джинси

Шорти + футболка

Квіткова або неонова сукня

В'язаний костюм