Fendi та Versace представили спільну колекцію Fendace: фантастичний показ

На Тижні моди у Мілані пройшов секретний показ брендів Fendi та Versace. Про спільну колекцію іменитих брендів стало відомо за кілька днів до самого шоу.

Модні будинки Fendi та Versace представили гостям неочікувану колаборацію, яка отримала назву Fendace. Показ капсульної колекції став яскравим завершенням Тижня моди у Мілані.

Партнерський матеріал Electrolux Sphere Plus EFP/P – панорамні підлогові електрокаміни за демократичною ціною

Дизайнери Донателла Версаче і Кім Джонс створили по колекції для бренда-конкурента. Вони представили по 25 образів, обігравши естетику іншої марки. На подіум вийшли Наомі Кемпбелл, Джіджі Хадід, Емілі Ратажковскі, а також Кейт Мосс і Амбер Валетта.

Джіджі Хадід на показі Fendace: дивіть відео

У колекцію увійшло вбрання з експериментальними монограмами і логотипами, накладені одне на одне, характерні декоративні елементи на зразок принтів у вигляді золотих ланцюжків.

Вбрання "Versace by Fendi" обіграло подвійну букву F – монограму Fendi – символічну грецьку складову спадщини бренду. У гардеробі "Fendi by Versace" представлені мінісукні та спідниці, переосмислені через призму Versace з характерними для неї мотивами року й панку. Усі 50 образів були представлені для жінок і чоловіків.

Нові колекції одягу та взуття, модні віяння у вбранні та аксесуарах – стежити за новинками фешн-індустрії зручно, відпочиваючи біля електрокаміна Dimplex. Обирайте свій електрокамін, щоб бути в тренді.

Креативний директор Fendi зазначив, що колаборацію з Донателлою він створив виключно на основі дружніх стосунків, тож колекція не є комерційним проєктом. Інстаграм-сторінки обох брендів зараз можна побачити з новими світлинами. Fendi та Versace змінили фото профілю. Тепер прихильники обох брендів бачать Медузу Горгону, оповиту кільцем з буквами F – традиційною монограмою Fendi.

Образи Versace by Fendi: щоб побачити всі фото, гортайте праворуч

Образи Fendi by Versace: щоб побачити всі фото, гортайте праворуч

На секретну подію прибули зірки світової величини. На шоу завітала Дуа Ліпа, яка відкривала і закривала показ Versace, Демі Мур, Коул Спроус, К’яра Ферраньї, Федез, Естер Еспосіто, Вінна Харлоу та багато інших. Побачити фото запрошених гостей можна за посиланням.

Фінальний вихід Донателли Версаче і Кіма Джонса: дивіться відео