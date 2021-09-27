Модні будинки Fendi та Versace представили гостям неочікувану колаборацію, яка отримала назву Fendace. Показ капсульної колекції став яскравим завершенням Тижня моди у Мілані.

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Дизайнери Донателла Версаче і Кім Джонс створили по колекції для бренда-конкурента. Вони представили по 25 образів, обігравши естетику іншої марки. На подіум вийшли Наомі Кемпбелл, Джіджі Хадід, Емілі Ратажковскі, а також Кейт Мосс і Амбер Валетта.

Джіджі Хадід на показі Fendace: дивіть відео

У колекцію увійшло вбрання з експериментальними монограмами і логотипами, накладені одне на одне, характерні декоративні елементи на зразок принтів у вигляді золотих ланцюжків.

Вбрання "Versace by Fendi" обіграло подвійну букву F – монограму Fendi – символічну грецьку складову спадщини бренду. У гардеробі "Fendi by Versace" представлені мінісукні та спідниці, переосмислені через призму Versace з характерними для неї мотивами року й панку. Усі 50 образів були представлені для жінок і чоловіків.

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Креативний директор Fendi зазначив, що колаборацію з Донателлою він створив виключно на основі дружніх стосунків, тож колекція не є комерційним проєктом. Інстаграм-сторінки обох брендів зараз можна побачити з новими світлинами. Fendi та Versace змінили фото профілю. Тепер прихильники обох брендів бачать Медузу Горгону, оповиту кільцем з буквами F – традиційною монограмою Fendi.

Образи Versace by Fendi: щоб побачити всі фото, гортайте праворуч

Образи Fendi by Versace: щоб побачити всі фото, гортайте праворуч

На секретну подію прибули зірки світової величини. На шоу завітала Дуа Ліпа, яка відкривала і закривала показ Versace, Демі Мур, Коул Спроус, К’яра Ферраньї, Федез, Естер Еспосіто, Вінна Харлоу та багато інших. Побачити фото запрошених гостей можна за посиланням.

Фінальний вихід Донателли Версаче і Кіма Джонса: дивіться відео