Щорічний захід, який проводить головний редактор Vogue Анна Вінтур, служить збором коштів для Інституту костюмів Метрополітен-музею. Met Gala вважається однією з найексклюзивніших подій у модному календарі. Вартість квитків складає від 35 тисяч доларів за кожного.

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Меган Фокс вирішила приєднатися до модної події, втім прийшла на бал Інституту костюмів без свого бойфренда Колсона Бейкера.

Образ Меган Фокс

Акторка любить вражати прихильників ефектними образами. Для світської події вона обрала розкішну довгу сукню червоного кольору від бренду Dundas. Вбрання оздоблене безліччю мерехтливих блискіток, довгим шлейфом та глибоким розрізом на нозі.

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Меган часто одягає сукні, що оголюють її тіло, тому цього разу не обійшлося без відвертості. Сукня не лише дозволила акторці продемонструвати зону декольте, але й струнку талію, оскільки дизайнери створили два чималих розрізи. Відкриті частини тіла ефектно доповнювали червоні шнурування.

Знаменитість любить високі підбори, тож обрала червоні сатинові босоніжки від бренду Jimmy Choo. Перед публікою Меган позувала зі стильною зачіскою. Стилісти зав’язали високий хвіст, який переплели великою кількістю ниток. Особливою родзинкою стала причіпна гривка.

Візажистка зробила для Меган Фокс, як завжди, насичений макіяж. Її погляд підкреслювали темні тіні та чорні стрілки, а пухкі губи довершувала яскрава червона помада в тон до сукні.



Ефектний образ Меган Фокс / Фото з Getty Images

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