Fashion-натхнення: осінні образи Анук Іві, які ви захочете повторити – стильні фото

Стильна інфлюенсерка з Німеччини Анук Іві є прикладом для багатьох модниць. За її інстаграм-сторінкою стежить понад пів мільйона прихильників зі всього світу.

Стрітстайл-зірка обожнює мінімалізм та класичне поєднання, а її профіль можна назвати онлайн-гідом для тих, хто хоче знайти для себе ідеальний стриманий та лаконічний аутфіт.

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В осінньому гардеробі блогерка робить ставку на нейтральні відтінки, позачасові комбінації та модні фасони. Модниця створює базові образи з голубими джинсами та светром на замочку, одягає чорне і коричневе пальто.

Анук Іві приміряє на прогулянки трендову стьобану куртку в парі з класичними чорними штанами. Вона також показує, як вдало поєднати светр з об’ємним шарфом.

Промоніторивши особисту сторінку німкені в інстаграмі, Fashion 24 зібрав неймовірні образи, які вас точно підкорять і ви їх захочете повторити.



Осінні образи Анук Іві / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Осінні образи Анук Іві / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Осінні образи Анук Іві / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Осінні образи Анук Іві / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Осінні образи Анук Іві / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Осінні образи Анук Іві / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Осінні образи Анук Іві / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Осінні образи Анук Іві / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Осінні образи Анук Іві / Фото з інстаграму інфлюенсерки