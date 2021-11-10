Fashion-натхнення: Джессі Буш показує 7 стильних образів для вагітних

Фотографиня та модниця з Нової Зеландії Джессі Буш очікує на появу первістка. Інфлюенсерка любить стильно одягатися, тож постійно тішить свою аудиторію модними кадрами, тепер блогерка показує, як можна стильно одягатися вагітним жінкам на останніх тижнях вагітності.

За модною блогеркою, яка вже кілька років живе у Лондоні, стежить понад пів мільйона прихильниць зі всього світу. Білявка любить гуляти околицями свого будинку, тож постійно демонструє у мережі актуальні аутфіти.

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Джессі пильно стежить за трендами, тому у її гардеробі завжди знаходиться місце стильним светрам у смужку та на замочку. Окрім класичних базових речей, інфлюенсерка любить розбавляти свої образи яскравим верхнім одягом або ж окремими одиницями речей, які допомагають їй створити цікавий аутфіт.

У модних формулах Джессі під час вагітності особливе місце займає трикотаж. Модниця часто прогулюється у спортивних костюмах, або обирає замість штанів чи джинсів джогери чи зручні лосини.

В арсеналі верхнього одягу на цю пору в інфлюенсерки є стильна стьобана куртка оверсайз, кашемірове пальто коричневого кольору, оранжева коротка шуба та зелене пальто.



Стильні образи Джессі Буш / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи Джессі Буш / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи Джессі Буш / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи Джессі Буш / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи Джессі Буш / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи Джессі Буш / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи Джессі Буш / Фото з інстаграму інфлюенсерки