За модною блогеркою, яка вже кілька років живе у Лондоні, стежить понад пів мільйона прихильниць зі всього світу. Білявка любить гуляти околицями свого будинку, тож постійно демонструє у мережі актуальні аутфіти.

Цікаво Супермодель Гейлі Бібер – нове обличчя білизняного бренду Victoria's Secret: стильні кадри

Джессі пильно стежить за трендами, тому у її гардеробі завжди знаходиться місце стильним светрам у смужку та на замочку. Окрім класичних базових речей, інфлюенсерка любить розбавляти свої образи яскравим верхнім одягом або ж окремими одиницями речей, які допомагають їй створити цікавий аутфіт.

У модних формулах Джессі під час вагітності особливе місце займає трикотаж. Модниця часто прогулюється у спортивних костюмах, або обирає замість штанів чи джинсів джогери чи зручні лосини.

В арсеналі верхнього одягу на цю пору в інфлюенсерки є стильна стьобана куртка оверсайз, кашемірове пальто коричневого кольору, оранжева коротка шуба та зелене пальто.



Стильні образи Джессі Буш / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи Джессі Буш / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи Джессі Буш / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи Джессі Буш / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи Джессі Буш / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи Джессі Буш / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи Джессі Буш / Фото з інстаграму інфлюенсерки