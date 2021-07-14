Fashion-натхнення: 9 літніх образів Емілі Сіндлев, які ви захочете повторити

Скандинавську fashion-стилістку та модну блогерку часто називають Керрі Бредшоу. Білявка любить поєднувати яскраві кольори та неординарні принти, тож часто привертає увагу багатотисячної аудиторії.

Емілі Сіндлев може похизуватися бездоганним відчуттям стилю. Вона постійно складає стильні аутфіти та ділиться образами у своєму інсаграмі. Саме завдяки своєму цікавому та неординарному стилю вона прославилася на увесь світ.

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Одна із найяскравіших фігур модної індустрії Данії здійснила стрімку кар’єру від простого fashion-атестента журналу до однієї з найбільш впливових стилісток Скандинавії.

Поєднувати кольори між собою – справа не проста, тому за допомогою та професіоналізмом варто звертатися саме до Емілі Сіндлев. На своєму прикладі вона показує, як вдало міксувати між собою найяскравіші кольори цього літа.

Дівчина також не боїться міксувати складні фактрури. Вона залюбки поєднує сорочку з рукавами-буфами та боксерські шорти, оверсайз-жакет та сукню з довгою бахромою.

Емілі виділяється на тлі модних блогерів ще й тим, що часто виходить на прогулянки в міксі строкатих принтів. Їй легко вдається поєднати флористичний принт з великою клітинкою, а принт polka dot зі смужкою та психоделічним орнаментом.

Окремої уваги заслуговують аксесуари Емілі. Вона часто одягає масивні окуляри та фактурні сумки. А от серед прикрас білявка віддає перевагу мінімалізму. Здебільшого стильні образи вона доповнює золотистими сережками та ланцюжками.

Влітку свої аутфіти Емілі носить так, що їх негайно хочеться повторити. На особистій сторінці дівчини в інстаграмі ви знайдете для себе образи, якими зможете надихнутися для створення буденних ауфітів, вечірніх виходів чи для святкових подій.