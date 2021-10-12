Fashion-натхнення: 10 осінніх образів Каролін Бломст, які ви захочете повторити

Каролін Бломст – одна із найстильніших модних дівчат Швеції. Її образи сподобаються вcім любителям класичного стилю. Інфлюенсерка на своєму прикладі показує, як можна з базових елементів гардеробу створювати бездоганні аутфіти.

Скандинавська красуня прикувала до себе погляди модних дівчат зі всього світу. Модниця майже щодня публікує у своєму інстаграмі стильні образи та вкотре доводить, що стиль північних народів дійсно особливий.

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Каролін хоч і слідкує за модою, втім вперто не створює наряди з трендовими елементами гардероба. У її гардеробі – вічна класика, яку можна легко поєднувати між собою.

Щоб повторити образи інфлюенсерки, варто всього лише придбати базові водолазки класичних кольорів, чорний та сірий жакет, сині та білі джинси, лосини, лофери, кросівки та пальта, які не виходять з моди. Каролін часто прогулюється містом в холодну пору у пальті кольору кемел та в клітинку.

Модний урок від Каролін – не дозволяйте в образі, аби залишалася одна чорна річ. Сумку доповнюйте чорними сонцезахисними окулярами, пальто – бейсболкою, чорну куртку – штанами в тон.



Модні образи Каролін Бломст / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи Каролін Бломст / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи Каролін Бломст / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи Каролін Бломст / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи Каролін Бломст / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи Каролін Бломст / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи Каролін Бломст / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи Каролін Бломст / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи Каролін Бломст / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи Каролін Бломст / Фото з інстаграму інфлюенсерки