Естер Еспосіто знялася у фантастичній фотосесії для Harper’s Bazaar Mexico: розкішні фото

Іспанська молода акторка, зірка серіалу "Еліта" Естер Еспосіто знялася для жовтневого номера глянцю Harper’s Bazaar Mexico. Знаменитість здобула величезну популярність після виходу молодіжного серіалу на стрімінговому сервісі Netflix, тож її часто запрошують на зйомки імениті видання.

21-річна іспанська зірка кіно Естер Еспосіто вміє не лише вражати своїми вишуканими образами на червоних доріжках та світських заходах. Красуня майже кожного місяця позує для обкладинок глянців з різних куточків світу.

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Серіал "Еліта" здобув надзвичайну популярність, а разом із цим глядачам полюбилася норовлива героїня Карла – учениця школи Лас Енсінас, яка є спадкоємицею маркіза Калеруега, власника винних погребів.

4 сезон популярного серіалу вийшов без улюблениці мільйонів Естер Еспосіто, втім в мережі ходять чутки, що білявка таки повернеться, але вже у 5 сезоні. Та поки фанати чекають на вихід улюбленого серіалу, Естер відвідує Каннський кінофестиваль, Тиждень моди у Мілані та красується на обкладинках найвідоміших глянців у світі.

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На обкладинці мексиканського видання Harper’s Bazaar актриса красувалася у незвичній сукні, що складалася з пластмасового корсета у вигляді жіночого тіла з "кубиками" та величезного сатинового банта рожевого кольору. Її образ довершувало масивне кольє з коштовним камінням та зачесаний високий пучок.

Іспанка також приміряла бездоганну салатову сукню, яку довершила молочними рукавицями та дорогоцінним кольє і браслетами від ювелірного Модного будинку BVLGARI. Білявка позувала перед фотографом у мережевній чорній сукні з прикрасами обмеженого тиражу.

Також красуня приміряла жовту сукню від бренду Schiaparelli з глибоким розрізом в зоні декольте, жакет з масивними плечами та комбінезон.



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico