21-річна іспанська зірка кіно Естер Еспосіто вміє не лише вражати своїми вишуканими образами на червоних доріжках та світських заходах. Красуня майже кожного місяця позує для обкладинок глянців з різних куточків світу.

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Серіал "Еліта" здобув надзвичайну популярність, а разом із цим глядачам полюбилася норовлива героїня Карла – учениця школи Лас Енсінас, яка є спадкоємицею маркіза Калеруега, власника винних погребів.

4 сезон популярного серіалу вийшов без улюблениці мільйонів Естер Еспосіто, втім в мережі ходять чутки, що білявка таки повернеться, але вже у 5 сезоні. Та поки фанати чекають на вихід улюбленого серіалу, Естер відвідує Каннський кінофестиваль, Тиждень моди у Мілані та красується на обкладинках найвідоміших глянців у світі.

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На обкладинці мексиканського видання Harper’s Bazaar актриса красувалася у незвичній сукні, що складалася з пластмасового корсета у вигляді жіночого тіла з "кубиками" та величезного сатинового банта рожевого кольору. Її образ довершувало масивне кольє з коштовним камінням та зачесаний високий пучок.

Іспанка також приміряла бездоганну салатову сукню, яку довершила молочними рукавицями та дорогоцінним кольє і браслетами від ювелірного Модного будинку BVLGARI. Білявка позувала перед фотографом у мережевній чорній сукні з прикрасами обмеженого тиражу.

Також красуня приміряла жовту сукню від бренду Schiaparelli з глибоким розрізом в зоні декольте, жакет з масивними плечами та комбінезон.



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico



Стильна фотосесія Естер Еспосіто / Harper’s Bazaar Mexico