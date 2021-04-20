33-річна американська модель plus-size Ешлі Грем з’явилася на обкладинці глянцю PORTER magazine. Також знаменитість знялася у розкішній фотосесії.

Модель позувала у літніх сукнях з нових колекцій Isabel Marant та Oscar de la Renta. Знімки з фотосесій та обкладинку журналу Ешлі Грем опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі, за яким стежить понад 12 мільйонів людей.

Вам це буде цікаво Пенелопа Крус підкорила мережу новою зачіскою та бездоганними образами для фотосесії

"Дякую глянцю за віру в мене та віру в майбутнє моди. Я провела свою кар’єру, кидаючи виклик нереальним стандартам індустрії моди та нереальним стандартам, які застосовуються до жінок загалом. Ми пройшли довгий шлях і ця обкладинка є для мене можливістю постати перед вами такою, якою я є", – написала модель plus-size.

На обкладинці глянцю Ешлі Грем з’явилася в чорній сукні на зав’язках зі стильною зачіскою. Візажисти зробили знаменитості ніжний макіяж. Вони нафарбували їй повіки коричневими тінями, зробили темні стрілки, а губи намалювали нюдовою помадою.

Стилісти для фотосесії підібрали сукні з нових колекцій відомих брендів. Модель позувала у білій сукні з корсетом, у бежевому тренчі та чорній сукні з короткими рукавами-буфами та сумкою з бахромою. Для кожного окремого кадру модель приміряла шнуровані босоніжки з квадратним мисом.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч