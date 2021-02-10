33-річна модель Ешлі Грем з’явилася на обкладинці глянцю The Wall Street Journal та знялася у неймовірно стильній фотосесії.

У новому випуску американська модель розповіла про особливості материнства та про бажання ще однієї дитини.

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Ешлі народила свого першого сина Ісаака в січні 2020 року вдома в Брукліні, перш ніж переїхати до свого будинку дитинства в штаті Небраска. Тепер знаменитість хоче ще одну дитину і заявляє, що "готова завагітніти хоч завтра".

У розмові з журналістами глянцю Ешлі згадала свій перший модельний досвід. За її словами, коли вона приїхала у 17-річному віці у Нью-Йорк, то не вміла ні готувати їсти, ні правильно доглядати за собою.

Моя вага стрімко зросла, натомість моя самооцінка стрімко впала, а мої агенти казали мені, що якщо я не схудну, в мене не буде модельної роботи. Усвідомлення того, що я не влаштувалася на роботу через те, що була "занадто товстою", насправді додало мені сміливості та амбіцій піти і заповнити порожнечу в цій галузі,

– розповіла Грем.

Ешлі каже, що їй не дуже подобається постійно обговорювати своє тіло, але вона має певну місію перед своєю 12-мільйонною аудиторією.

"Я постійно фотографую своє реальне тіло, тому що хочу, щоб всі знали, що є жінки з целюлітом, жиром на спині та розтяжками. Є багато пишних жінок, великих жінок, повних жінок, як би ви їх не хотіли називати", – заявила plus-size модель.

У своєму інстаграмі зірка подякувала всім причетним до її бездоганного одягу. За її словами, попри те, що вона супермодель, їй не завжди доводиться одягати дизайнерські речі, які їй підходять і чудово на ній сидять.

На чорно-білій обкладинці Ешлі з’явилася у довгій трикотажній сукні з розчіпними ґудзиками, які дають можливість оголити праву та ліву ногу. Стилісти почаклували над її волоссям та створили надзвичайно гарну зачіску. Грем позувала з пишним накрученим волоссям, прикрашеним зверху невеликим чорним бантом.



Ешлі Грем на обкладинці глянцю WSJ / Фото з інстаграму art8amby

Окрім цього, супермодель постала перед камерою в довгій жовтій шифоновій спідниці, туфлях на низькому каблуці та чорному жакеті.

Ешлі також зазнімкували у чорному штанному костюмі, весняному тренчі, оверсайз-сорочці, пишній спідниці та короткому пальто.



Ешлі Грем знялася у фотосесії для WSJ / Фото з інстаграму art8amby



Ешлі Грем знялася у фотосесії для WSJ / Фото з інстаграму art8amby



Ешлі Грем знялася у фотосесії для WSJ / Фото з інстаграму art8amby



Ешлі Грем знялася у фотосесії для WSJ / Фото з інстаграму art8amby

Ешлі Грем знялася у фотосесії для WSJ / Фото з інстаграму art8amby



Ешлі Грем знялася у фотосесії для WSJ / Фото з інстаграму art8amby