Епатажний Lil Nas X анонсував колаборацію з Jean Paul Gautier

Відомий американський репер Lil Nas X напередодні випуску нового альбому MONTERO у своїх соціальних мережах анонсував колекцію одягу спільно з Jean Paul Gautier.

Багато хто ще давно здогадувався про їхню співпрацю, а поштовхом став пост в твітері Ліл Наса: "Скоро буде великий анонс", на що відреагував французький модний дім.

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Кожного року на модних показах Жан вражає глядачів своїми епатажними колекціями: величезні плаття, спідниці на чоловіках, незвичні корсети, та це лише невелика частина. А про останній перформенс у світі моди говоритимуть ще довго. Як Жан Поль, так і Ліл Нас люблять створювати нетиповий та цікавий контент для своєї аудиторії. А сам репер став найпопулярнішим за версією Spotify.

Як виглядає колаборація співака та бренду

До колекції ввійшов лонгслів, на якому зображений музикант з білими крилами та німбом над ним, навколо квіти, хмари, метелики та купідони у вигляді чортів, а логотип оформлений у готичному стилі.



Lil Nas X анонсував колаборацію з Jean Paul Gautier / Фото з сайту бренду

Зараз на офіційному сайті можна оформити замовлення на лонгслів за 330 євро, а їх у колекції всього 666 одиниць.

Автор: Софія Бігайло