Маленькі деталі образів – аксесуари, часто відграють у них дуже вагому роль. Нудний сірий аутфіт з легкістю може перетворитись на стильне буяння кольору за допомогою лише однієї прикраси чи яскравої сумочки.

Також читайте Мода циклічна і повторюється кожні 20 років, – вінтажна дилерка поділилась секретами професії

Які аксесуари з 90-х будуть модними влітку-2021

Шовкова хустинка

Хустинка увірвалась у модні тренди ще минулого року. Це абсолютно універсальний аксесуар, який можна стильно внести у будь-який лук. Шовкову хустку носять по-різному: нею обгортають ручку сумки, пов'язують на шиї або ж використовують в якості головного убору, що є особливо актуальним цього літа. Хустинка стане не лише яскравим акцентом образу, але й захистить голову і волосся від негативного впливу сонячних променів.



Аксесуари літо-2021: хустка / Фото Pinterest

Шпильки для волосся

Надзвичайно сильно полюбились модницям аксесуари для волосся. Їх можна обрати різного дизайну й легко комбінувати з будь-якими іншими прикрасами. Актуальними цього літа є шпильки у золотому кольорі.



Які аксесуари з 90-х будуть модними влітку-2021 / Фото Pinterest

Модний крабик

Ще одним стильним аксесуаром для волосся цього літа є крабик. У 90-х ця деталь образу була дуже популярною й чи не кожна зірка Голлівуду мала його у своєму гардеробі. Зараз крабики для волосся активно вносять у свої луки такі знаменитості як Кендал Дженнер, Хейлі Бібер.



Які аксесуари з 90-х будуть модними влітку-2021: крабик для волосся / Фото Pinterest

Прикраси з бісеру

Милі "дитячі" намиста з різнокольорового бісеру додають в образ нотки легкості й інфантильності. Носити такі прикраси не обов'язково з яскравим одягом, не менш цікаво вони виглядають на контрасті з базовим гардеробом. Ба більше, таке намисто чи браслетик можна з легкістю зробити власноруч і виконати його у такому дизайні, в якому ви бажаєте.



Тренди літа 2021: аксесуари / Фото Pinterest