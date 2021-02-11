Креативний директор Louis Vuitton Ніколя Гескьєр випустив нову рекламну кампанію весняно-літньої колекції Louis Vuitton та запросив стати амбасадорами відомих знаменитостей.

Для зйомок кампейну Ніколя самостійно виступив фотографом та зняв Емму Стоун, Софі Тернер, Анджеліку Росс, Джейден Сміт, японську тенісистку Наомі Осаку та багатьох інших.

Дивіться також Олівія Палермо одягнула жовтий костюм та сорочку з рукавами-буфами: бездоганний образ

Створюючи весняно-літню колекцію Гескьєр робив ставку на одяг оверсайз. Частина вбрання, серед яких штанні костюми та тренчі – знаменитості приміряли на декілька розмірів більші від своїх параметрів.

Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер позувала у світло-гірчичному бомбері із лаймовими вставками та смугастій довгій шовковій сукні. В руках акторка тримала чорну сумку Louis Vuitton з витисненою монограмою. Кадр Софі обрамлений синьою рамкою.



Cофі Тернер позує у вбранні Louis Vuitton / Фото з інстаграму

Акторка Емма Стоун перед об’єктивом постала в елегантному образі. Знаменитість одягнула чорне класичне шерстяне пальто, а розбавила темний образ завдяки бежевій сумці з ручкою-ланцюжком. Кадр Стоун обрамлений зеленою рамкою.



Емма Стоун позує у вбранні Louis Vuitton / Фото з інстаграму

Інші знаменитості з’явилися у не менш привабливих кадрах, позуючи у стильному вбранні та рекламуючи цікаві моделі сумок.