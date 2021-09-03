Емілі Ратажковскі дефілювала по нічному Лос-Анджелесі на показі Savage X Fenty: яскраві фото

30-річна модель Емілі Ратажковскі у березні вперше стала мамою. Вже за кілька місяців після пологів манекенниця демонструвала бездоганну фігуру та знімалася в кампейні для власного бренду. Напередодні знаменитість дефілювала на закритому показі спідньої білизни Savage X Fenty.

Нещодавно барбадоська співачка Ріанна анонсувала третій віртуальний показ спідньої білизни Savage X Fenty. Показ Savage X Fenty Show Vol. 3 транслюватиметься у 240 країнах по всьому світу 24 вересня.

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На закритий показ нової колекції виконавиця запросила багатьох відомих моделей, серед яких – Емілі Ратажковські. Манекенниця також має власний бренд купальників Inamorata, які постійно рекламує, втім продефілювати у спідній білизні Savage X Fenty не відмовилася.

Закритий показ відбувався вночі у Лос-Анджелесі. Для цього дійства перекрили автотрасу, тож дефілювання вийшло особливо ефектним.

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Емілі приміряла купальник фіолетового кольору з металізованої тканини. Її образ доповнювали численні заплетені косички та леопардові туфлі-човники. Стилісти довершили look ефектним макіяжем, масивними золотистими сережками та габаритним браслетом.

Ріанна також запросила взяти участь у шоу моделей та знаменитостей Беллу і Джіджі Хадід, Ліззі, Демі Мур, Рікі Мартіна та Джеймса Кордена. Зіркова група працювала над показом до пізньої ночі і, за словами очевидців, шоу включало близько 200 виходів моделей та кілька постановок, які одночасно знімали в різних районах міста.



Емілі Ратажковскі на показі Savage X Fenty / Фото Elle



Емілі Ратажковскі на показі Savage X Fenty / Фото Elle



Емілі Ратажковскі на показі Savage X Fenty / Фото Elle