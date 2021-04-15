Емілі Ратажковскі зачарувала весняним образом у шовковій сорочці та мініспідниці: фото

29-річна американська модель Емілі Ратажковскі любителька відвертих образів, які демонструють всі її принади. Втім цього разу знаменитість прогулялася Нью-Йорком у стриманому образі, який їй дуже личить.

Після народження дитини модель швидко прийшла у форму. Всього лише місяць пройшов від пологів, а Емілі може похизуватися ідеальними параметрами.

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Досягнути такого результату так швидко може далеко не кожна. Струнка фігура дозволяє дівчині носити мініспідниці та демонструвати бездоганні аутфіти.

Образ Емілі Ратажковскі

Під час ранкової прогулянки Нью-Йорком американська модель обрала простий та водночас стильний образ. Дівчина одягнула атласну вільну сорочку кремового кольору, яку заправила у білу мініспідницю у сріблясті смужки.

Її аутфіт доповнював бежевий жакет, який вона вирішила зняти, тож несла його в руці. Для комфортної прогулянки молода мама обрала білі класичні кеди.

Серед аксесуарів Емілі обрала лише золотий ланцюжок на шиї, а довершила образ сонцезахисними окулярами з сірою оправою та маскою.



Стильний образ Емілі Ратажковскі / Copyright



Стильний образ Емілі Ратажковскі / Copyright