Молода матуся вийшла у світ наодинці. Ймовірно, її виходи зумовлені робочими зустрічами, а її чоловік Себастьяна Бір-Макклард тим часом проводить час з сином.

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Модель народила хлопчика місяць тому та потрапляла декілька разів у об’єктиви фотографів з візочком, втім останнім часом вона з'являється на вулицях Нью-Йорка сама.

Образ Емілі Ратажковскі

Манекенниця для чергового виходу обрала класичний костюм чорного кольору, який складається з жилету без рукавів та мініспідниці. Костюм прикрашали золотисті гудзики, які додали виробу елегантності.

Строгий та привабливий образ Емілі доповнила чорною сумкою багетом, золотистими ланцюжками на шиї та годинником. Знаменитість також одягнула жовті сережки і чорні сонцезахисні окуляри. Для зручності молода матуся обрала білі мінімалістичні кросівки з молочною підошвою.



Чарівний образ Емілі Ратажковскі / Splash



Чарівний образ Емілі Ратажковскі / Splash