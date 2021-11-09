Емілі Ратажковскі за один день показала 4 образи, які можна легко повторити: фото модних виходів

Американська модель Емілі Ратажковскі любить привертати до себе увагу преси стильними образами. Після численних світських виходів у сукнях, модель активно взялася за роботу, тож в один день мала стільки зустрічей, що спромоглася змінити чотири образи поспіль.

У понеділок, 8 листопада, зірка стала гостею на телеканалах CBS, NBC Studios, а також завітала на вечірнє шоу Сета Майєрса і Джиммі Феллона. Така активність Емілі спровокована не просто так, напередодні модель випустила книжку "My Body", тож тепер світських виходів манекенниці побільшає.

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Останнім часом фанати помічають, як змінився стиль Емілі Ратажковскі після народження сина. Можливо, у знаменитості з’явилася власна стилістка, або ж модель після того, як стала мамою, вирішила зробити ставку на скромний одяг, відмовившись від вбрання з розрізами та глибоким декольте.

Образи, які обрала знаменитість, були дуже схожими до аутфітів Кендалл Дженнер, які підбирає для неї стилістка Дані Мішель. Лаконічні та стримані образи Емілі Ратажковскі ідеально підійдуть для буденних днів. Їх можна приміряти на роботу, прогулянку чи побачення.

Перед об’єктивами папараці 30-річна модель з’явилася у білосніжній водолазці, яку доповнила кремовою спідницею плісе та бежевими чоботами на підборах.



Стильні образи Емілі Ратажковскі / Фото з Getty Images

Манекенниця також приміряла стильний денімовий аутфіт. Вона одягнула джинсову сорочку, яку доповнила джинсами на високій посадці, довершивши look коричневим ременем.



Стильні образи Емілі Ратажковскі / Фото з Getty Images

Для вечірнього виходу Емілі Ратажковскі з’явилася перед камерами фотографів у двох різних бездоганних образах. Модель приміряла білу водолазку на блискавці, доповнивши її шкіряною мініспідницею на запах та чорними високими чоботами на підборах.



Стильні образи Емілі Ратажковскі / Фото з Getty Images

Під час останнього виходу манекенниця пройшлася у багатошаровому образі. Вона одягнула під низ бордову водолазку та сорочку у вертикальні біло-сині смужки. Зверху вона приміряла бежевий жакет та костюмні штани-палаццо. Аутфіт довершили золотисті сережки-кільця та кремові чоботи.



Стильні образи Емілі Ратажковскі / Фото з Getty Images