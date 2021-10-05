Емілі Ратажковскі вразила чоловічим костюмом, який одягнула на оголене тіло: вибухове фото

Американська акторка та модель Емілі Ратажковскі під час будь-якої нагоди намагається демонструвати свою сексуальність. Папараці помітили манекенницю у Нью-Йорку в чоловічому костюмі, який вона одягнула на оголене тіло.

Емілі Ратажковскі – одна з найвідвертіших моделей сучасності. Вона не соромиться роздягатися перед камерою та демонструвати своє тіло. Варто зазначити, що після народження дитини модель перестала публікувати оголені кадри та одягати крихітні топи з мініспідниці, втім це не заважає їй виглядати ефектно навіть в чоловічому костюмі.

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Нещодавно модель відправилася на вечірку. Для такого заходу вона обрала не сукню, а маскулінний костюм, який допоміг їй стати зіркою вечора.

Емілі Ратажковскі ознаменувала свою першу публічну появу в цьому вбранні з того часу, як виступила зі своїми звинуваченнями проти Робіна Тіка.

Образ Емілі Ратажковскі

На оголене тіло молода матуся одягнула маскулінний жакет сірого кольору. Вона також приміряла широкі штани на кант, довершивши образ чорними в’єтнамками на невисоких підборах. Манекенниця прийшла на захід без сумки, тримаючи в руках лише захисну маску.

Свій образ Емілі довершила сріблястим кольє на шиї. Знаменитість розпустила волосся, а на обличчі зробила улюблений макіяж в коричневих тонах, підкресливши свої пухкі губи помадою мідного відтінку.



Емілі Ратажковскі одягнула чоловічий костюм / Фото з Getty Images



Емілі Ратажковскі одягнула чоловічий костюм / Фото з Getty Images