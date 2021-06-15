Після народження дитини модель швидко прийшла у форму. В перший місяць після пологів Емілі могла хизуватися ідеальними параметрами на навіть знімалася в кампейні власного бренду купальників Inamorata.

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Струнка фігура молодої матусі дозволяє їй носити мініспідниці, шорти, сукні та демонструвати на собі бездоганні образи.

Свій перший вихід Емілі Ратажковскі здійснила на кінофестивалі Tribeca Enterprises у Нью-Йорку. Модель та акторка Емі Шумер зустрілися на імпровізованій сцені, щоб обговорити свою кар’єру.



Емілі Ратажковскі та Емі Шумер / Getty Images

Близькі приятельниці, які разом працювали над фільмом "Красуня на всю голову" у 2018 році обговорили на сцені дружбу в кіноіндустрії.



Емілі Ратажковскі та Емі Шумер / Getty Images

Образ Емілі Ратажковскі

Знаменитість одягнула на кінофестиваль коротку чорну сукню від бренду Nensi Dojaka з різним вплетенням прозорих тканин та зав’язок. Плаття коштує понад 22 тисячі гривень. Сукня на довгий рукав оголила груди знаменитості та живіт. Окрім цього, виріб з нової колекції вдало підкреслив її довгі ноги.

Знаменитість розпустила волосся, зробивши на обличчі насичений макіяж. Вона нафарбувала очі технікою smoky eyes, а губи намалювала коричневою помадою. Образ довершили мінімалістичні босоніжки на зав’язках та маленька сумка-клатч чорного кольору та коричневі сонцезахисні окуляри.



Стильний вихід Емілі Ратажковскі / Getty Images