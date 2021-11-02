Емілі Ратажковскі вийшла на червону доріжку в бездоганній молочній сукні: дивовижний образ

Запальна американка Емілі Ратажковскі прийшла на церемонію WSJ’s Innovator Awards 2021 в ніжній сукні молочного кольору. Знаменитість, яка всіляко любить демонструвати своє тіло, цього разу обрала стриманий варіант.

Свою модельну кар'єру Емілі Ратажковскі розпочала всього у 14 років та відтоді змушує говорити про себе весь світ. Зірку часто запрошують на світські заходи, де вона любить вражати публіку епатажними образами.

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Молода матуся останнім часом обирає стримане вбрання. Для зіркового заходу, яке організувало американське видання WSJ Емілі приміряла довгу молочну сукню від бренду The Feminine Unique. Виріб з драпіруванням ідеально підкреслив струнку талію манекенниці.

Ніжний образ модель доповнила червоними мюлями та клатчем коричневого кольору незвичної форми. Красуня розпустила волосся та зробила кучері, а на обличчі улюблений макіяж в золотистих тонах.



Ніжний образ Емілі Ратажковскі / Фото з Getty Images