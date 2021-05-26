Емілі Ратажковскі вчить, як стильно носити сірий костюм: трендовий образ

29-річна американська модель Емілі Ратажковскі любителька оголених кадрів в мережі, які демонструють всі її принади. Втім цього разу знаменитість прогулялася Нью-Йорком у строгому сірому костюмі, які їй дуже личить.

Після народження дитини манекенниця швидко прийшла у звичну для себе форму. Емілі повернулася до своїх параметрів та залюбки демонструє тіло напоказ.

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Молода матуся вийшла у світ наодинці. Папараці часто помічають зірку на вулицях Нью-Йорка одну. Ймовірно, її виходи зумовлені робочими зустрічами, а її чоловік Себастьяна Бір-Макклард тим часом проводить час з сином.

Образ Емілі Ратажковскі

Модель одягнула на прогулянку сірий костюм, який складається з оверсайз жакету та штанів палаццо. Під низ знаменитість одягнула чорний топ, який вдало підкреслив не лише її пишний бюст, але й плоский живіт.

Знаменитість зав’язала волосся в пучок та доповнила образ червоною бейсболкою. Цей трендовий головний убір розслабив строгий костюм та зробив образ невимушеним.

Емілі одягнула золотистий ланцюжок та сережки-кільця. Стильний аутфіт молода матуся завершила чорними сонцезахисними окулярами. Новий кадр знаменитості зібрав вже майже півмільйона вподобань та безліч коментарів.



Ефектний образ Емілі Ратажковскі / Фото з інсаграму



Ефектний образ Емілі Ратажковскі / Фото з інсаграму