Дві пантери: Емілі Ратажковскі і Тіна Кунакі прийшли на благодійний бал у чорних сукнях

Моделі відвідали захід LuisaViaRoma for Unicef на віллі La Certosa di San Giacomo на острові Капрі. Гала-вечір і аукціон були благодійними, а збір коштів – спрямованим на програми з надання допомоги нужденним дітям у всьому світі.

На події можна було зустріти чимало знаменитостей. Зокрема на бал прямував чоловік принцеси Євгенії, якого перед цим заскочили у компанії трьох моделей на приватній яхті.

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Чорний все ще в моді

Почесною гостею стала Емілі Ратажковскі, яка прибула в Італію в компанії своєї сім'ї – чоловіка Себастьяна та сина Сильвестра. На гала-вечір жінка одягнула пікантну чорну сукню з декольте від Vivienne Westwood. Характерними родзинками образу стали пишні рукави на плечах та розріз від талії. Свій look вона завершила чорними лаконічними босоніжками.



Емілі Ратажковскі на італійському острові Капрі / Фото Getty Images

Не менш ефектним образом похизувалась на червоній доріжці Тіна Кунакі. Французька модель обрала плаття з незвичайною асиметрією бренду Mônot. Сукня мала одне відкрите плече, оголений живіт та розріз до стегна. Зірка також взула стильні туфлі-човники у тон до сукні.



Тіна Кунакі на благодійному заході LuisaViaRoma for Unicef / Фото Getty Images