На події можна було зустріти чимало знаменитостей. Зокрема на бал прямував чоловік принцеси Євгенії, якого перед цим заскочили у компанії трьох моделей на приватній яхті.

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Чорний все ще в моді

Почесною гостею стала Емілі Ратажковскі, яка прибула в Італію в компанії своєї сім'ї – чоловіка Себастьяна та сина Сильвестра. На гала-вечір жінка одягнула пікантну чорну сукню з декольте від Vivienne Westwood. Характерними родзинками образу стали пишні рукави на плечах та розріз від талії. Свій look вона завершила чорними лаконічними босоніжками.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі на італійському острові Капрі / Фото Getty Images

Не менш ефектним образом похизувалась на червоній доріжці Тіна Кунакі. Французька модель обрала плаття з незвичайною асиметрією бренду Mônot. Сукня мала одне відкрите плече, оголений живіт та розріз до стегна. Зірка також взула стильні туфлі-човники у тон до сукні.

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі на благодійному заході LuisaViaRoma for Unicef / Фото Getty Images