Емілі Ратажковскі приміряла розкішну сукню Versace, в якій дефілювала Ірина Шейк

Днями американська модель Емілі Ратажковскі відсвяткувала 30-річчя. Для вечірки на узбережжі океану вона підібрала сукню від бренду Versace. У ній зірка виглядала так розкішно, що від компліментів не втрималася ані Ірина Шейк, яка презентувала вбрання на подіумі, ані Донателла Версаче.

Знаменита іменинниця зібрала друзів і близьких на елітній віллі з басейном і виглядом на океан. Емілі Ратажковскі влаштувала світську вечірку та постала в образі, в якому сміливо могла з'явитися на червоному хіднику.

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З келихом шампанського модель млосно позувала на заході сонця, демонструючи фантастичну фігуру після пологів та розкішну сукню з весняної колекції бренду Versace. Це атласне вбрання небесно-блакитного кольору на бретелях і з відкритим декольте. Воно щедро розшите різнокольоровими кристалами та довершене високим розрізом спереду.

У сукні з нової колекції Versace Емілі Ратажковскі виглядала приголомшливо. Вбрання ідеально підкреслило тендітну талію та пишний бюст моделі. Святковий аутфіт вона завершила мінімалістичними перламутровими босоніжками на підборах. Тоді як над зачіскою і макіяжем зірка не заморочувалася: розпустила волосся і підвела очі стрілками.

Емілі Ратажковскі в сукні Versace / Фото з інстаграму моделі

Емілі Ратажковскі в сукні Versace / Фото з інстаграму моделі

Нові фото Емілі Ратажковскі зібрали понад мільйон лайків. Коментар залишила навіть головна дизайнерка модного дому Versace – Донателла Версаче. "Від тебе перехоплює подих! Люблю тебе, Емілі", – написала успішна модельєрка. Модель Ірина Шейк, яка восени минулого року дефілювала подіумом у цій сукні, залишила смайлики у вигляді вогню. Як це було, дивіться відео нижче.

До слова, у день народження Емілі Ратажковскі обрала не лише сукню, а й бра від Vercase. Знаменитість позувала на тлі океану у звабливому жовтогарячому вбранні з тієї ж колекції італійського дому моди.