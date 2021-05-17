Емілі Ратажковскі показує наймодніший купальник літа у трьох кольорах: фото

Американська модель та дизайнерка Емілі Ратажковскі на сторінці власного бренду Inamorata продемонструвала наймодніший купальник літа. Виріб на зав’язках зараз користується особливою популярністю серед знаменитостей.
29-річна модель Емілі Ратажковскі декілька місяців тому вперше стала мамою. Володарка стрункої фігури швидко прийшла в звичну для себе форму та вже почала приміряти не лише спокусливі обтислі сукні, але й купальники з власної колекції.
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У цьому сезоні зав’язки на купальниках виглядають надзвичайно ефектно. Вони присутні не лише на бюстгальтері, але й на бікіні. Найчастіше американські зірки з’являються на відпочинках у купальнику, шнурки якого оперізують навколо живота. Емілі Ратажковскі одягала цей виріб ще задовго до того, як він став справжнім трендом.
Молода матуся вкотре показала, що є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Вона не соромиться публікувати сексуальні кадри в мережі та показувати оголене тіло багатомільйонній аудиторії шанувальників.
Знаменитість приміряла стильний купальник у трьох кольорах: світло-рожевому, синьому та білому. Вироби бренду Inamorata створені для того, щоб підкреслити витончену талію.
Спокусливий пляжний look зірка довершила золотистою прикрасою, а на обличчі зробила улюблений макіяж. Повіки модель нафарбувала коричневими тінями, а губи підкреслила нюдовою рідкою помадою.
Прихильники в коментарях відзначили струнке тіло моделі та написали безліч приємних коментарів.
- "Така вродлива дівчина. Вам дуже личать ці купальники";
- "Я бачу вам робили кесарів розтин, але не можу повірити, що ви народжували";
- "Після народження дитини виглядаєте просто ефектно";
- "Емілі, ти виглядаєш дивовижно";
- "На такій моделі купальники виглядають приголомшливо".