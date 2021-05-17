29-річна модель Емілі Ратажковскі декілька місяців тому вперше стала мамою. Володарка стрункої фігури швидко прийшла в звичну для себе форму та вже почала приміряти не лише спокусливі обтислі сукні, але й купальники з власної колекції.

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У цьому сезоні зав’язки на купальниках виглядають надзвичайно ефектно. Вони присутні не лише на бюстгальтері, але й на бікіні. Найчастіше американські зірки з’являються на відпочинках у купальнику, шнурки якого оперізують навколо живота. Емілі Ратажковскі одягала цей виріб ще задовго до того, як він став справжнім трендом.

Молода матуся вкотре показала, що є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Вона не соромиться публікувати сексуальні кадри в мережі та показувати оголене тіло багатомільйонній аудиторії шанувальників.

Знаменитість приміряла стильний купальник у трьох кольорах: світло-рожевому, синьому та білому. Вироби бренду Inamorata створені для того, щоб підкреслити витончену талію.

Спокусливий пляжний look зірка довершила золотистою прикрасою, а на обличчі зробила улюблений макіяж. Повіки модель нафарбувала коричневими тінями, а губи підкреслила нюдовою рідкою помадою.

Прихильники в коментарях відзначили струнке тіло моделі та написали безліч приємних коментарів.