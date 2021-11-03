Смілива та впевнена Емілі Ратажковскі знає, як привернути увагу до своєї особистості. Раніше зірка ніколи не залишалася без компліментів прихильників та активних обговорень її фанатів, коли одягала провокативне вбрання.

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Останнім часом Емілі дедалі більше обирає закритий одяг, без глибоких вирізів у зоні декольте, втім користувачам такі аутфіти молодої матусі подобаються навіть більше.

Нещодавно зірка відвідала у Нью-Йорку вечірку журналу W The Originals Issue. Для світського заходу модель обрала сукню від українського бренду Bevza. Емілі вже не вперше обирає речі з колекцій нашої дизайнерки. У гардеробі манекенниці є чимало одиниць створених українкою Світланою Бевзою.

Перед спалахами фотокамер манекенниця красувалася у білосніжній сукні з віскози на довгий рукав. Виріб, який обрала Емілі Ратажковскі, дизайнерка представила в рамках колекції осінь – зима 2021. На створення цієї колекції Світлану Бевзу надихнув образ княгині Ольги.

Свій аутфіт Емілі доповнила чорним клатчем від Jacquemus та червоними чоботами від італійського бренду Gia Borghini.



Емілі Ратажковскі в стильній сукні українського бренду / Фото з інстаграму