Американська модель Емілі Ратажковскі навіть в період вагітності не перестає фотографувати себе в оголеному вигляді. В очікуванні на первістка манекенниця позує без білизни у пікантних фотосесіях.

Навіть на останніх тижнях вагітності Емілі залишається однією з найвідвертіших моделей сучасності. Вона не соромиться ділитися зі своєю 27-мільйонною аудиторією еротичними кадрами.

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Нещодавно Емілі опублікувала оголений кадр у дзеркалі, але лише цією світлиною не обійшлися її відверті пози. Манекенниця влаштувала фотосесію у студії, де позувала перед камерою повністю оголеною.

Ратажковскі постала у досить незвичному для себе образі – з довгим волоссям. Для світлини зірка позувала в профіль, показавши округлений живіт та прикривши груди руками.

У дописі модель подякувала друзям, які зафіксували на камеру момент її вагітності. Емілі зазначила, що на опублікованому нею кадрі вона перебуває на 33 тижні вагітності.

Пікантне фото 29-річної майбутньої зіркової матусі вже зібрала понад 600 тисяч вподобань та тисячі коментарів.



Емілі Ратажковскі опублікувала в мережі відверте фото / Фото з інстаграму