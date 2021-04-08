Супермодель та запрошений редактор британського Vogue Ембер Валетта у рамках співпраці з брендом Karl Lagerfeld cтворила аксесуари. Головним предметом їхньої колаборації стала сумка K/Kushion з рослинної шкіри, для виготовлення якої використовуються кактуси.

Екоактивістка Ембер Валетта кошти від проданих речей хоче направити в організацію The Ocean Cleanup, що розробляє способи вилучення пластикового сміття з океанічних вод.

Зверніть увагу Найпопулярніші моделі сезону – Міріам Санчес і Лолі Баїя: як вони виглядають

Головний предмет колекції – сумка K/Kushion представлена у чорному та зеленому кольорах. Сумку виготовили з екошкіри, розробленою мексиканською фірмою Desserto. Придатний для переробки матеріал роблять з волокон кактусів, які потім фарбують органікою. Друга варіація моделі виконана з переробленої бавовни.



Сумки з колекції mber Valletta x Karl Lagerfeld / Vogue



Сумки з колекції mber Valletta x Karl Lagerfeld / Vogue

"Ми дуже уважно ставилися як до матеріалів, так і до дизайну. Дизайн був для мене дуже важливий. Я вклала в нього свою індивідуальність", – розповіла Валлетта в інтерв'ю WWD.

Колекцію сумок доповнив ряд невеликих аксесуарів, також зроблених з дотриманням усіх екологічних вимог: пляшка для води, захисна маска, гаманець з кактусової шкіри, косметички.

Друга колекція Amber Valletta x Karl Lagerfeld вийде наступної весни, втім що саме це буде поки що не повідомляють.