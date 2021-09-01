Ельза Госк знялася в рекламній кампанії Michael Kors: чарівні фото

Затята модниця Ельза Госк знову показала прихильникам досить просте, але стильне поєднання. У своєму інстаграмі модель опублікувала нову серію світлин, на яких позувала у в’язаному топі та джинсах.

Колишній ангел білизняного бренду Victoria's Secret знає, як прикувати до себе увагу. Модниця обожнює моду та стильні образи, тож щодня ділиться зі своїми фанатами натхненними образами. Ельза вміє з простих елементів гардеробу створити цікавий look, який захочеться повторити.

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Знаменитість приділяє особливу увагу материнству, втім знаходить час на рекламні проекти. Так, манекенниця долучилася до команди бренду Michael Kors, представивши нову версію позолоченого годинника Еверест, який вперше представили 10 років тому. Годинник, який рекламує Ельза коштує 8700 гривень.

На додаток до подіумної колекції Michael Kors створив лінію з жіночими сумками і туфлями, а також одяг масового виробництва. Лінія KORS Michael Kors є чимось середнім між подіумною лінією та колекційною. Також бренд має окрему лінію годинників.

Образ Ельзи Госк

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Для рекламної зйомки Ельза Госк знялася на тлі оранжереї. Вона одягнула темно-сірі джинси, які поєднала з із зеленим в’язаним топом з горловиною. Білявка зробила мокрий ефект та зачесала передні пасма волосся ззаді.

На обличчі шведка зробила насичений макіяж. Вона намалювала повіки світло-фіолетовими тінями, а губи – коричневим блиском для губ.



Рекламна зйомка Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Рекламна зйомка Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Рекламна зйомка Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі