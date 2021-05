Ельза Госк замилувала ніжним образом у лимонному жакеті та молочних штанах: фото

Модель Ельза Госк вчергове показала своїм фанатам в інстаграмі стильний образ. Багатомільйонній аудиторії молода матуся продемонструвала неперевершений весняний аутфіт.

Шведська модель Ельза Госк не перестає дивувати своїх прихильників чудовими образами. В останній публікації на своїй особистій сторінці в інстаграмі "ангел" Victoria's Secret показала look of the daу.

Образ Ельзи Госк

Перед камерою манекенниця постала у чорному бралеті. Зверху вона одягнула лимонний жакет та продемонструвала підписникам свою струнку талію. Декілька місяців тому модель стала мамою, втім досить швидко повернула свою звичну форму. Ніжний образ модель доповнила молочними широкими штанами.

Деякі користувачі інстаграму критикували білявку за те, що вона хизується своїм тілом, адже багатьом матусям після народження дитини важко повернутися до попередніх параметрів.

У своїх сторіз Ельза часто показує тренування із залу. На відеороликах вона демонструвала, як качала прес зі своїм бойфрендом Томом Дейлі.

Цього разу дівчина опублікувала замість звичної серії кадрів лише одну фотографію, опустивши обличчя вниз. Своє кучеряве волосся Ельза розпустила та позувала босоніж на локації біля свого особняка.

У дописі манекенниця написала, що мріє в такому аутфіті про Ямайку.



